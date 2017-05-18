ФИФА положительно оценила систему пропуска на стадион по паспорту болельщика

Система пропуска на стадион по паспорту болельщика, впервые опробованная на «Казань-Арене» на матче 29-го тура РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА (0:2), получила положительную оценку от ФИФА. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
«Тестирование прошло вполне успешно, система Fan ID получила исключительно положительные оценки. Обычно досмотровая часть беспокоит больше всего, когда речь идёт о скорости пропуска, но тут всё прошло очень быстро, на себе попробовал.
Мы и не ожидали аншлага, всё-таки есть несколько объективных факторов, например будний день. Мы рассчитывали как минимум на половину стадиона, так и получилось. Этого хватило, чтобы протестировать систему», — цитирует Сорокина «ТАСС».
Напомним, что 17 мая, ровно за месяц до старта Кубка конфедераций — 2017, прошли два тестовых матча: помимо Казани, тестировалась готовность всех служб и на стадионе «Открытие Арена», где в рамках 28-го тура РФПЛ встречались «Спартак» и «Терек». Как и в Казани, работа всех служб московского стадиона получила положительную оценку от ФИФА.
«Казань-Арена» примет четыре матча Кубка конфедераций — 2017: Португалия — Мексика (18 июня), Германия — Чили (22 июня) и Мексика — Россия (24 июня) — все на групповом этапе, а также один из полуфиналов (28 июня).