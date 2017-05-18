Широков: «Спартак» был мотивирован ничуть не меньше, чем «Терек»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что «Спартак» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Тереком» был мотивирован не меньше соперника, несмотря на то что досрочно обеспечил себе чемпионский титул.
«Обычно так и происходит: когда на команду ничего не давит, она выходит на поле в хорошем настроении с желанием показать красивый футбол. Это был день «Спартака», он праздновал чемпионство, и всё отлично сложилось. Я говорил несколько дней назад, что «Спартак» не захочет ударить в грязь лицом перед своими болельщиками в день вручения кубка. Красно-белые были мотивированы ничуть не меньше, чем «Терек», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Мнение Романа Широкова относительно других актуальных событий в российском футболе читайте на «Чемпионате».