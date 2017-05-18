Каррагер — о наказании за симуляцию в АПЛ: больше проблем для «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер, комментируя новость о том, что со следующего сезона футболистов в Англии будут наказывать за симуляцию, заявил, что это создаст проблемы для «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 18 мая, Футбольная ассоциация Англии объявила о создании специального органа, который начиная с сезона-2017/18 будет изучать случаи с симуляциями футболистов в матчах и выносить наказания нарушителям постфактум.
«Больше проблем для «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне», – написал Каррагер на своей странице в «Твиттере».
FA объявила, что с сезона-2017/18 будет наказывать игроков за симуляцию