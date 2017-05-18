Инспектор ДСИ РФС: момент с рукой Мартыновича видится как нарушение и пенальти

Инспектор Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев прокомментировал эпизод с не назначенным на 65-й минуте пенальти в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:0) в моменте, когда мяч попал в руку защитнику «быков» Александру Мартыновичу. По мнению Зуева, арбитр встречи Владимир Сельдяков должен был указать на 11-метровую отметку, хотя эпизод был сложный.
«Всевидящее око телевидения позволяет разобраться в этом эпизоде. Футболист уже опускается, а его рука находится в воздухе, как бы накрывает мяч сверху. Опорной рука станет тогда, когда коснётся грунта, и её в этот момент нельзя убрать физически, поскольку она принимает на себя тяжесть тела. Здесь другой случай. Поэтому было бы более справедливо назначить пенальти. Игрок рискует, действуя в такой манере, и его рука накрывает мяч, который простреливается вдоль ворот. Момент сложный, но мне он видится как нарушение правил и пенальти", — заявил Зуев в эфире программы «Свисток».