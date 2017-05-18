Ребров — о Каррере: поняли, что пришёл мужик вот с такими… Сами понимаете

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от работы с главным тренером итальянцем Массимо Кареррой.
«Помню ли первый разговор Карреры с командой? Были две важных беседы. В первой Массимо сказал так: хочу побеждать и привык это делать, может, меня уберут завтра, но в ближайшей игре мы выиграем. Потом говорил вот что: там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу всё как есть и в глаза. Так и получилось. Ни разу он за спиной не сказал плохого слова. Мы потому и пошли за ним, так как почувствовали это. Поняли, что пришёл реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов. Все поверили в себя. Каррера заставил поверить», — цитирует Реброва «Спорт-экспресс».