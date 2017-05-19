Кейн: надеюсь забить ещё четыре гола в матче следующего тура

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, который оформил покер в гостевом вынесенном матче 34-го тура с «Лестер Сити» (6:1), прокомментировал своё положение в бомбардирской гонке АПЛ. Благодаря четырём мячам форвард с 26 голами вышел на первое место в списке лучших снайперов турнира.
«Гонка бомбардиров? Сегодня хотел забить минимум один или два гола и оставить выявление победителя гонки на последний тур. Сейчас я лидирую в списке бомбардиров, но впереди ещё один матч. Не почиваю на лаврах, но надеюсь забить ещё четыре мяча. Надеюсь, что выиграю золотую бутсу АПЛ, а наш голкипер Уго Льорис – золотую перчатку», — цитирует Кейна BBC Sport.
В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Халл Сити». Встреча состоится 21 мая.