Почеттино – о покере Кейна: Гарри великолепен, он один из лучших форвардов мира

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в гостевом вынесенном матче 34-го тура над «Лестер Сити» (6:1) и покер форварда команды Гарри Кейна.
«Очень доволен игрой и настроем своей команды. Единственный способ улучшить свою психологию — это продолжать всегда играть на таком уровне, как сегодня. Когда забил «Лестер», нам было трудно, но команда продолжила играть и заслужила свою победу.
Покер Кейна? Для него это фантастический итог встречи. В очередном сезоне он претендует на победу в бомбардирской гонке Премьер-лиги. Гарри великолепен. Он один из лучших форвардов в мире. Он попробует продолжить забивать голы в следующем матче и попытается хорошо финишировать в бомбардирской гонке. Кейн дважды был травмирован по ходу сезона, но сейчас свеж и пытается забивать как можно больше.
Переживаю ли я за то, что летом он может покинуть клуб? Совершенно ясно, что мы удержим игроков, которых хотим оставить. Может быть, продадим тех, кого хотим продать. Однако за ключевых игроков команды мы спокойны. Им здесь нравится», — цитирует Почеттино BBC Sport.