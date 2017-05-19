Шекспир: поражение «Лестера» от «Тоттенхэма» со счётом 1:6 — разовый случай

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал поражение своей команды в перенесённом поединке 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6.
«Мы нечасто играем так, как играли сегодня. Команда действовала отлично, пока я был у руля. Надеюсь, это единичный случай, нужно готовиться к воскресной игре. Мы хотим финишировать так высоко, как только возможно, но сегодняшний вечер был разочарованием.
Обычно мы защищаемся гораздо лучше, но сегодня мы столкнулись с очень качественным движением у «Тоттенхэма». Мы были биты во всех отношениях лучшей командой, но потерпеть поражение с таким счётом — это очень болезненно.
Третий гол лишил нас силы, и с этим нужно скорее разобраться. У нас не было ни энергии, ни желания вступать в отбор, и, конечно, я беру на себя всю ответственность за это», — приводит слова Шекспира Sky Sports.