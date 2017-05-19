«Тоттенхэм» впервые за 28 лет в лиге выиграл на выезде с разницей в 5 мячей

«Тоттенхэм Хотспур» в перенесённом поединке 34-го тура АПЛ в гостях обыграл «Лестер Сити» со счётом 6:1, четыре мяча забил нападающий лондонцев Гарри Кейн.
Таким образом, «шпоры» впервые с 1989 года победили в выездном матче чепионата Англии с разницей в 5 мячей или больше. В последний раз «Тоттенхэм» одержал гостевую победу с отрывом «5+» более 28 лет назад, в поединке с «Милуоллом» (5:0).
Это достижение является также первым для «Тоттенхэма» в АПЛ, так как английская Премьер-лига была основана в 1992 году.
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