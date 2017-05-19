Кейн: «Тоттенхэм» решил сыграть с «Лестером» в удовольствие — и выдал спектакль

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал игру своей команды в вынесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (6:1), в котором сам форвард оформил покер, в результате чего возглавил бомбардирскую гонку АПЛ.
«Забить четыре мяча и сыграть так здорово — команда была великолепна. Это был идеальный вечер. Мы решили перед игрой, что, поскольку второе место мы уже себе обеспечили, то выйдем и сыграем себе в удовольствие. Мы играли в раскрепощённый футбол, и каждый показал свою лучшую игру. Это демонстрирует наш настрой — нам не за что было сражаться, но мы вышли и выдали такой спектакль», — приводит слова Кейна официальный сайт «Тоттенхэма».
В своём «твиттере» Кейн поблагодарил партнёров за помощь, благодаря которой ему удалось забить четыре мяча.
«Какой классный вечер. Спасибо команде, что помогла мне забить четыре мяча!» — написал игрок.
Пост Кейна в «Твиттере», посвящённый матчу с «Лестером»