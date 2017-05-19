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Чемпион СССР в составе ЦСКА Владимир Дударенко умер на 72-м году жизни

19 мая 2017, пятница. 12:15. Футбол

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Владимир Дударенко скончался на 72-м году жизни. Дударенко в сезоне 1970 года забил первый гол во втором финальном матче с московским «Динамо» (4:3) первенства СССР.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР-1970 Владимира Дударенко, который открыл счёт в „золотом“ матче с „Динамо“, — говорится в официальном „твиттере“ столичного клуба.

Дударенко выступал за ЦСКА с 1967 по 1974 год. Кроме того, он играл за «Колгоспник», львовский СКА и «Луцк».

Источник: Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере" Сообщить об ошибке
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19 мая 2017, пятница
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