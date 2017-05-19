КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» — «Терек» (3:0).
«По игре „Спартак“ — „Терек“: болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тыс. рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Матч «Спартак» — «Терек» посетили 43 602 болельщика
Видео использование фанатами «Спартака» пиротехники вы можете посмотреть на «Чемпионате».