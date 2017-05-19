«Интер» включился в борьбу за Найнгголана

Руководство миланского «Интера» заинтересовано в полузащитнике «Ромы» Радже Найнгголане. Tuttosport сообщает, что нерадзурри хотят переманить 29-летнего бельгийца, чтобы тем самым соблазнить главного тренера «Челси» Антонио Конте. Итальянец хочет видеть Найнгголана в своём нынешнем клубе, а миланцы заинтересованы в Конте как в тренере.
Источник отмечает, что «Рома» может согласиться на продажу полузащитника, чтобы впоследствии соответствовать финансовому фэйр-плей. Оценивается футболист в € 50-60 млн. В «Интере» готовы сделать всё, чтобы Найнгголан перебрался в Милан, независимо от того, кто будет тренировать команду со следующего лета.