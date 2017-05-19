Владимир Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность председателю совета директоров московского «Спартака» Леониду Федуну. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Федуну объявлена благодарность «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий».
«Спартак» добился досрочной победы в российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2016/17. Красно-белые выиграли чемпионат страны впервые с 2001 года.
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