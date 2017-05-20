Д. Луис потратил более € 1 млн на подарки Конте, Абрамовичу и игрокам «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис потратил около £ 1 млн (€ 1,2 млн) на покупку подарков своим одноклубникам в честь победы в АПЛ в сезоне-2016/17, сообщает The Telegraph.
Бразилец подарил футболистам «Челси», наставнику команды Антонио Конте и владельцу клуба Роману Абрамовичу браслеты-гаджеты для дистанционного управления автомобилем Senturion. Каждый из таких браслетов стоит не менее £ 38 тыс (€ 44 тыс.).
Наиболее дорогое из устройств было подарено Абрамовичу. Его браслет частично изготовлен из остатков метеорита возрастом 4,9 млрд лет.
Давид Луис: очень счастлив, ведь моя мечта сбылась