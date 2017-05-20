Гвардиола: я бы очень удивился, если бы Лам стал тренером

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что не представляет себе капитана мюнхенской «Баварии» Филиппа Лама в качестве тренера. Испанский специалист знает Лама хорошо, поскольку чемпион мира 2014 года три сезона работал под его руководством в немецком гранде.
«Я бы очень удивился, если бы Лам стал тренером. Однажды мы с ним говорили на эту тему, и он сказал, что ни в коем случае не станет тренером», — приводит слова Гвардиолы интернет-портал Goal.
Лам по окончании нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь. Руководство «Баварии» предложило ему занять пост спортивного директора клуба, однако Лам предложение отклонил.