Виталий Мутко промахнулся в серии пенальти

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сыграл несколько товарищеских матчей за сборную РФС на дне массового футбола, который проходит в Москве в «Лужниках», передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
В команду РФС, кроме Мутко, вошли Алексей Смертин, Евгений Бушманов и Павел Колобков. Главным тренером команды стал наставник национальной сборной России Станислав Черчесов.
В матче с командой «Мегафон» в основное время была зафиксирована ничья, поэтому игроки пробили серию послематчевых пенальти. Первым к точке подошёл Виталий Мутко, но его удар отбил вратарь. Несмотря на промах президента, сборная РФС выиграла матч.
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