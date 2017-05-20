Тухель: «Боруссия» Д хочет короновать сезон победой в Кубке Германии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Вердером» (4:3) в 34-м туре Бундеслиги, а также рассказал о намерении команды выиграть Кубок Германии. В финале турнира «Боруссия» 27 мая сыграет с «Айнтрахтом».
«Горжусь выступлением своей команды. Мы полностью выложились, и я не могу подобрать слов, чтобы отблагодарить игроков. Оба тайма получились совершенно разными, но мы хорошо ответили на ранний гол „Вердера“. Мы очень счастливы.
В этом сезоне были разные периоды, но мы всегда боролись. У нас было много травм, команду окружали слухи. Впрочем, ребята всегда оказывались готовыми к этому. Теперь мы хотим короновать сезон победой в Кубке", — цитирует Тухеля Goal.
«Боруссия» по итогам этого сезона заняла второе место в Бундеслиге и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.