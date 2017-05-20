Побегалов: больно резать «по живому», но «Шиннику» делать это придётся

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов поделился впечатлениями от домашнего матча 38-го тура ФНЛ с «Балтикой» (0:1) и рассказал о планах клуба на будущее.
«Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку, которую мы ощущали на протяжении всего сезона. За сегодняшнюю акцию, когда нас от базы в Белкине сопровождала колонна машин с флагами, шарфами. Всё это очень приятно, и мы хотели отблагодарить за эту поддержку победой в последнем матче. К сожалению, не получилось. Ясно, что «огородный футбол», бей-беги, борьба и «стандарты». В одном из последних мы в итоге и упустили игрока «Балтики».
Будущее игроков в клубе — это больная тема, которой я бы не хотел касаться. Разговор с ребятами ещё предстоит. Но в общих чертах мы с руководством клуба определились и чем мы будем заниматься в ближайшие две недели до начала предсезонных сборов, и кто продолжит работу в команде, кому будут предложены новые контракты, а кому и нет. Таковые, к сожалению, будут. «По живому» резать больно, коллектив у нас очень хороший. Но для того, чтобы двигаться дальше, делать это придётся", — цитирует Побегалова сайт ФНЛ.