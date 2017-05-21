36-летний Василевски покинет «Лестер» по окончании сезона

Польский защитник «Лестер Сити» Марчин Василевски покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте «лис».
Контракт 36-летнего игрока закончится в конце июня. В «Лестер» Василевски перебрался в 2013 году из бельгийского «Андерлехта».
В составе «Лестера» Василевски провёл 77 матчей, а в прошлом сезоне стал чемпионом Англии.
«Его влияние и вклад, который он внёс, выходят за рамки того, что люди видят на поле. Он один из лучших профессионалов, с которым я когда-либо работал», — сказал тренер «Лестера» Крэйг Шекспир.
В нынешнем сезоне Василевски сыграл всего в одном матче английской Премьер-лиги, проведя на поле 90 минут.