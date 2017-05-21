Ловчев: у Луческу виноваты все, кроме своих игроков. Поэтому у команды нет воли

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказал мнение о выступлении «Зенита» под руководством Мирчи Луческу. Петербургская команда может второй сезон кряду остаться без Лиги чемпионов: перед последним туром РФПЛ сине-бело-голубые отстают на одно очко от идущего на втором месте ЦСКА.
«Зенит» непонятен. И каждое последующее выступление тренера ещё больше снимает ответственность с игроков за результат. У Луческу виноваты все, кроме своих футболистов. Поэтому у команды и нет воли. Она может выйти и провести хороший матч, а может — провалиться. Как будет против «Локомотива» — никто не знает.
Жалко ли кого-то из игроков «Зенита», что они могут пропустить вторую Лигу чемпионов подряд? Нет, ни к кому особенного сочувствия нет. Мне, как крайнему защитнику, одно время был симпатичен Кришито. Но после того как он в Москве в игре со «Спартаком» пытался спровоцировать Промеса, моё уважение к итальянцу испарилось. Кому ещё можно посочувствовать? Дзюбе? В нынешнем сезоне он играет средне. Кокорину? Он теперь не интересен ни мне, ни сборной. Прогулял парень талант в барах, проездил его на крутых автомобилях и пропарил в саунах с девчонками.
Думаю, после этого сезона «Зенит» ждёт серьёзное перестроение – полсостава можно смело менять. И руководство клуба вряд ли будет жалеть денег, чтобы вновь сделать «Зенит» чемпионом. Но надо думать, что делать с российским костяком команды – он не соответствует уровню иностранцев", — приводит слова Ловчева «Советский спорт».