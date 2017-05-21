Сёмин: надо сохранить этот состав – я буду просить об этом руководство «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (0:2) в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги. Полузащитник «Локо» Дмитрий Лоськов остался в запасе.
«Сыграли не лучшим образом, потому что проиграли. Что повлияло? Наверное, уже были в отпуске. Стали нервничать после судейской ошибки – стали больше спорить с судьёй, чем играть. В перерыве не смог настроить их на основное действо, а во втором тайме не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Сыграли ниже своих возможностей.
Что делать дальше? Надо сохранить этот состав – я буду просить об этом руководство. Если будут точечные приобретения, то «Локомотив» будет двигаться вперёд. Я поблагодарил ребят за сезон. Они молодцы, часто выбирались из сложных ситуаций. Мы объединены одной идеей.
Я и не заметил, что Лоськов заявлен. Он же тренер, ему нужно на лавке сидеть. Его уже проводили, последний матч состоялся.
Болельщики скандировали в концовке матча, чтобы выпустили Лоськова? Наверное, сегодня они были правы", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.