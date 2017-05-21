Грасия: я стараюсь работать максимально добросовестно, с максимальным желанием

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвёл итоги выездного матча 30-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:1).
«Я доволен тем, как сыграла наша команда. В первом тайме у нас много получалось, и в результате того, что первый тайм мы провели достаточно хорошо, мы повели в счёте 2:0. Во втором тайме мы сбавили интенсивность. Соперник, в свою очередь, поджал, и нам пришлось очень непросто. Затем счёт стал скользким, затем некоторое время мы провели в меньшинстве. В эти моменты нам действительно пришлось непросто. Хочется сказать, что в концовке сезона, борясь в этом матче не за большие задачи, а за девятое место, сложно сохранить мотивацию. Но наша команда с этой проблемой справилась, команда вышла заряженная, с хорошим настроем, и я благодарен ребятам за это.
Не испытываю ли я стыд по итогам своего первого сезона в «Рубине»? Я стараюсь работать максимально добросовестно, с максимальным желанием, чтобы всё получилось как можно лучше. Никто не вынудит меня сказать то, что я говорить не хочу», — цитирует Грасию сайт «Рубина».