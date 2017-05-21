Фанаты «Партизана» отметили победу в чемпионате Сербии красочным пирошоу

В матче заключительного 7-го тура плей-офф чемпионов первенства Сербии «Партизан» на своём поле разгромил «Младост» со счётом 5:0. Благодаря этому успеху белградский клуб в 27-й раз в своей истории выиграл чемпионат страны.
Болельщики «Партизана» отпраздновали успех команды, устроив в конце встречи красочное пирошоу. Посмотреть видео можно в «Твиттере».
«Црвена Звезда», которая сохраняла теоретические шансы на чемпионство перед заключительным туром, заняла второе место в итоговой турнирной таблице.