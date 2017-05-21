Буффон: чемпионство «Ювентуса» не досталось нам просто так

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу команды в чемпионате Италии, отметив, что она далась ей непросто.
«С сезона-2006/07 (в том сезоне «Ювентус» выиграл Серию В. — Прим. ред.) прошло ровно 10 лет. Ровно столько же раз я выигрывал чемпионство с «Ювентусом». Всё это время я был в чёрном и белом. Это похоже на круг, который замкнулся нашей победой в этом сезоне. Многие говорили, что эта победа была предсказуема, но я не согласен. Мы начинали с нуля. Ничто не доставалось нам просто так. Каждый соперник выходил на матчи с «Ювентусом» с максимальным настроем. Многие с нами боролись. Это нормально, потому что сильнейшие всегда вызывают неприязнь. Мы провели ещё один год, который запомнится. Никогда не забывайте, кто мы такие. Мы – «Ювентус», — написал Буффон в своём «инстаграме».