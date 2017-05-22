Терри: спасибо Абрамовичу и всем, с кем я работал в «Челси»

Защитник «Челси» Джон Терри, для которого домашний матч 38-го тура с «Сандерлендом» (5:1) стал последним за клуб в чемпионате Англии, поблагодарил владельца клуба Романа Абрамовича, а также всех игроков и тренеров, с которыми он работал в команде.
«Сегодня для меня один из самых сложных дней в моей жизни. Мне посчастливилось работать с невероятными игроками и тренерами в своей карьере. Благодарен каждому из них. Мы все должны благодарить Романа Абрамовича. Хочу сказать спасибо ему и всему руководству. Он лучший владелец футбольного клуба в мире», — цитирует Терри BBC Sport.
36-летний Терри перешёл в «Челси» в 1995 году, а дебютировал в основном составе команды в 1998 году.