Бартомеу: у «Барселоны» впереди ещё один вызов — финал Кубка Испании

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подвёл итоги сезона-2016/17, в котором каталонцы заняли второе место в испанской Примере, уступив чемпионство «Реалу». Кроме того, Бартомеу поблагодарил за работу Луиса Энрике, который по окончании сезона покинет пост главного тренера сине-гранатовых.
«Чемпионат завершился, но давайте не будем останавливаться на этом. У нас впереди ещё один вызов, которого мы с нетерпением ждём, — финал Кубка Испании. Поздравляю „Реал“ с чемпионством, но также поздравляю и наших игроков, потому что они провели хороший сезон.
Мы благодарим Луиса Энрике за его усилия. Он знает, что двери нашего клуба всегда для него открыты», — приводит слова Бартомеу официальный сайт каталонцев.