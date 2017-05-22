Анчелотти спел дуэтом с американской поп-певицей на чемпионской вечеринке

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти в ходе праздничного вечера, посвящённого завоеванию мюнхенцами чемпионского титула, спел дуэтом с американской поп-певицей Анастейшей.
Анастейша, которая разогревала публику ещё в перерыве матча заключительного, 34-го тура с «Фрайбургом» (4:1), своими хитами продолжила поддерживать праздничное настроение и на вечеринке. Кульминацией её выступления стал дуэт с Анчелотти.
Ознакомиться с итоговым положением команд в турнирной таблице Бундеслиги-2016/17 можно на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на официальном канале «Баварии» в YouTube.