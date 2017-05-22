Крауч первым в истории АПЛ забил 50 мячей головой

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч стал первым футболистом в истории АПЛ, который забил 50 мячей ударами головой. Юбилейный гол Крауча пришёлся на матч заключительного, 38-го, тура АПЛ с «Саутгемптоном». Точный удар Питера оказался победным — встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Стока».
«Чтобы карьера была успешной, многим футболистам нужна высокая скорость. Но я никогда не обладал хорошими скоростными качествами, ко мне это не относится. У меня есть другие преимущества, и я не думаю, что они исчезнут в ближайшее время», — приводит слова Крауча Goal.
В сезоне-2016/17 36-летний Крауч провёл 27 матчей в чемпионате Англии, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. «Сток» занял 13-е место в итоговой турнирной таблице АПЛ.