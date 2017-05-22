Газизов: надеемся, игра «Уфы» станет более азартной

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился планами на межсезонье, а также рассказал, планируется ли строительство более крупного и современного стадиона. По итогам сезона-2016/17 РФПЛ уфимцы заняли 7-е место
«Это не мой уровень. Мой уровень – руководство клубом, тем, что здесь находится. Про это я могу говорить – про то, что здесь в этом году, что будет в следующем. Я вот уже говорил, что мы хотим филиально развиться по детским школам в Уфе, а следующий шаг – это филиалы по республике. Надо понимать, что специалисты у нас всегда были, но они не учились, а сейчас мы подходим к этому методологически. Ребята получают категории, всё время совершенствуются. Это даёт хороший результат. Школа уже его показывает. У нас есть свой воспитанник Игорь Безденежных, который играет за молодёжную сборную. Есть ребята, которые вызваны в юношеские сборные, есть те, кто на карандаше у тренеров сборных. Для молодого провинциального клуба это большой успех.
Несколько игроков покинут клуб, это ясно. Придут 2-3 новых человека, за кем мы следим и с кем ведём переговоры. Мы хотим улучшить качество игры в кое-каких линиях. Сейчас про нас говорят, что мы прагматичный футбол показываем (с чем я могу поспорить), но болельщику надо много голов. А руководству надо много очков. А за много голов очки не даются. Тем не менее надеемся, что игра команды станет более азартной», — цитирует Газизова likes.ru.