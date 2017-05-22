Лёв: Лам — один из лучших футболистов всех времён

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о завершении карьеры защитником Филиппом Ламом. 20 мая 33-летний капитан мюнхенской «Баварии» провёл свой последний матч.
«Филипп — один из лучших футболистов всех времён. Не только потому, что, будучи капитаном чемпионов мира, он встал на одну ступень вместе с Фритцем Вальтером, Францем Беккенбауэром и Лотаром Маттеусом. На протяжении многих лет он играл на высочайшем уровне как в клубе, так и в национальной сборной. Я всегда был очень рад с ним работать и говорить с ним о футболе.
У Филиппа кроме футбола есть ещё много других интересов, которым теперь он сможет посвятить своё время. Прежде всего у него будет больше времени для своей семьи. Я желаю ему всего наилучшего и очень надеюсь, что он все же останется в немецком футболе, в какой роли, уже не так важно», — цитирует Лёва официальный сайт «Баварии».