Юный футболист из России пройдёт недельный сбор в академии «Барселоны»

Юный российский футболист Прохор Романов 2004 года рождения со 2 по 8 июля пройдёт недельный сбор в академии «Барселоны». По результатам работы первого сезона московской школы Романов был отобран тренером Жорди Гратакосом.
На протяжении этого периода более 30 юных футболистов, которые были отобраны главными тренерами со всех международных школ ФК «Барселона», будут проживать в легендарной «Ла Массии» и тренироваться под руководством тренеров Академии клуба. Недельный сбор в «Ла Массии» впервые проводится для футболистов международных школ клуба, которые не являются её учениками, и даёт шанс юным футболистам жить и тренироваться как студенты академии, где они могут проявить свой талант.
Московский филиал школы ФК «Барселона» был открыт в сентябре 2016 года. В школе обучаются 200 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Главный тренер и технический директор школы — Жорди Гратакос Гайола.
«Впервые Прохор присоединился к школе в 2015 году и проходил обучение в летнем футбольном лагере школы в городе Сочи. Впоследствии, в сентябре 2016 года, он поступил на обучение в школу клуба в Москве. За девять месяцев Прохор показал хороший прогресс в развитии и заслужил своё место в этом сборе. Романов Прохор получил шанс показать свой талант в лучшей футбольной Академии мира. Многие родители и дети мечтают о такой возможности», — рассказал Гратакос.