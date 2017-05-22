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Симонян: игра «Спартака» и «Арсенала»? Со счётом 0:3 матчи не сдают

22 мая 2017, понедельник. 14:44. Футбол

Первый вице-президент РФС, легендарный в прошлом футболист «Спартака» Никита Симонян поделился впечатлениями о матче 30-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Спартак» (3:0). Победа позволила тульской команде подняться в зону стыковых матчей за право остаться в Премьер-Лиге.

«Мне понравилась бескомпромиссная борьба на финише чемпионата. Не возникает подозрений о договорных матчах. Слышал, что некоторые высказывались в адрес поражения «Спартака» от «Арсенала». Я не допускаю такой возможности, что спартаковцы могли сдавать матч. Со счётом 0:3 матчи на сдают, было бы 0:1, но я даже не допускаю мысли о том, что игра могла иметь договорной характер. Понятно, что чемпиону нельзя проигрывать с таким счётом. Моё мнение – «Спартак» должен был закончить сезон достойно — так, как, например, выиграл у «Терека», при всём уважении к «Арсеналу», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Спартак Никита Симонян
Новости. Футбол
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