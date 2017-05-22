Акинфеев: большую часть сезона игроки ЦСКА давали мне скучать в воротах

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подвёл итоги минувшего сезона российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне.
«ЦСКА провёл достаточно хороший сезон. Было много хороших матчей, было и много игр, в которых мы владели преимуществом, но не смогли выиграть. В том же первом туре с «Анжи», с «Рубином» дома. Потеря очков в таких матчах и сыграла решающую роль. Но не будем зацикливаться на этом. Турнирная таблица в конце чемпионата всегда по делу — кто сильнее, тот и побеждает. Думаю, что второе место — неплохой результат.
Что касается нашего нового стадиона, то он привлекает своей футбольной энергетикой. Поддержка людей, которые приходят на матчи, очень весома, но хочется видеть больше зрителей. Думаю, что для этого есть все предпосылки и должно быть отговорок, как у футболистов, так и у болельщиков — холод, шашлыки или ещё что-то. Статистику нужно исправлять. В следующем сезоне хочется видеть на трибунах около 20 тысяч болельщиков. Мне кажется, что футбол, энергетика и сама игра станут ещё лучше при такой посещаемости.
Закончился сезон, пока не хочется говорить о том, что нас ждёт дальше. ЦСКА на протяжении долгих лет показывает стабильные результаты. Надо стремиться дальше побеждать и радоваться своей игрой. Ниже опускаться не хочется. Прекрасно понимаем, что для хороших результатов и весомых побед нужна свежая кровь. Надеюсь, что она будет.
Как прокомментирую личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ? Никак, всё хорошо. Думаю, этому рекорду никто не придавал особого значения. Большую часть сезона ребята давали мне скучать в воротах. Надо было изредка вступать в игру. Большая заслуга в этом защиты и полузащиты, без искромётной игры которой рекорда могло и не быть. Все рекорды уходят на второй план. Хочется побеждать с командой», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.