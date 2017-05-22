Агроном: остаётся загадкой, почему газон стадиона «Санкт-Петербург» не проснулся

Агроном, член межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественных пространств Санкт-Петербурга Владимир Верховых сообщил, что не понимает, почему не проснулся газон на новом стадионе на Крестовском острове.
«Вегетация у злаков начинается при +8… +9 градусах, уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остаётся загадкой», – цитирует Верховых «Собеседник».
На стадионе в Санкт-Петербурге пройдёт матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня.