Мутко подтвердил, что матч Россия — Чили пройдёт на стадионе ЦСКА 9 июня

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подтвердил, что контрольный матч между сборными России и Чили пройдёт на стадионе ЦСКА 9 июня.
«Матч Россия — Чили будет на стадионе ЦСКА, начнётся в 19:00. Билетная программа на матче с Чили будет демократичной», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Готовиться к контрольному поединку подопечные Станислава Черчесова будут на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Подопечные Станислава Черчесова соберутся в Москве 25 мая, с 26 мая по 3 июня сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдёт контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.