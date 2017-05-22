Гершкович: РФС хочет быть передовой организацией при введении видеоповторов

Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович подвёл итоги исполкома РФС.
«Станислав Черчесов сказал, что сборная России выезжает на сбор в Австрию, поедут 28 человек. Фернандес, Дзагоев из-за травмы не смогут принять участие в сборе. Позже будут объявлены имена 23 футболистов, которые поедут на Кубок конфедераций. 30 — это предварительная заявка.
Даты товарищеских матчей не обсуждались, только общая картина по сборным России всех возрастов. Обсуждали, сколько сборов должна проводить команда каждого возраста. Это открытая информация, её можно на сайте РФС посмотреть. Лексаков доложил об этой ситуации.
На Кубке конфедераций будет проведён эксперимент по установке видеоповторов. Большинство российских тренеров на техническом комитете выступили за то, чтобы ввести систему видеоповторов. Это нужно для того, чтобы убрать из футбола ненужные вещи. Президент эту идею поддержал. Это потребует определённых финансовых затрат. К тому же юридические вопросы следует согласовать с ФИФА и УЕФА. Но РФС хочет быть передовым в этом направлении, и общими усилиями мы введём эту систему.
Насколько быстро видеоповторы появятся в России? Всё зависит от того, насколько скоро это система будет утверждена международными федерациями. Может быть, с нового сезона. Четыре стадиона будут оснащены этой системой, будет стоять вопрос о том, чтобы оставить её и внедрить на остальных стадионах, которые будут принимать матчи Премьер-Лиги. 1,2 млн долларов стоит установка одной системы", — передаёт слова Гершковича корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.