Мутко: сентябрь — мёртвая зона в плане товарищеских матчей сборной России

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил мнение, что у сборной России в преддверии Кубка конфедераций существуют проблемы по ряду игроков, а также рассказал о проблемах с организацией товарищеских матчей для национальной команды в сентябре.
«Фернандес хотел получить гражданство. Долго работал и получил. Спортивного гражданства он ещё не получил. Марио мы приглашали на предыдущий сбор. Он влился, ему всё понравилось. Но, к сожалению, он и Дзагоев перед Кубком конфедераций получили травмы.
Мы говорили о сборах с Черчесовым. Ребята из сборной будут из отпуска в этом сезоне, а в середине июля стартует чемпионат, у многих полноценного отдыха не будет. Самая мёртвая зона в плане товарищеских матчей для нас — сентябрь. Кроме ряда не очень интересных нам стран.
У нас есть проблемы ещё по ряду игроков. Вы видите, что четыре вратаря в заявке. Это не случайно. Будем смотреть по состоянию здоровья. К 7 июня определимся с игроками, которые будут играть на Кубке конфедераций. А ребятам, которые будут лечиться, желаем выздоровления», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.