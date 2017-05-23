Браво, Видаль и Санчес – в расширенном составе сборной Чили на КК-2017

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци определился с расширенным составом на Кубок конфедераций 2017 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
В состав вошли 29 футболистов, среди которых голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво, полузащитник «Баварии» Артуро Видаль и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.
Расширенный состав сборной Чили на Кубок конфедераций
Голкиперы Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Кристофер Тосельи («Универсидад Католика»), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»);
Защитники Пауло Диас («Сан-Лоренцо», Аргентина), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Гари Медель («Интер», Италия), Эухенио Мена («Спорт Ресифи», Бразилия), Энсо Роко («Крус Асуль», Мексика), Гонсало Хара («Универсидад де Чили»), Гильермо Марипан («Универсидад Католика»);
Полузащитники Чарлес Арангис («Байер», Германия), Жан Босежур («Универсидад де Чили»), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Франсиско Сильва («Крус Асуль», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика), Педро Эрнандес («Сельта», Испания), Марсело Диас («Сельта», Испания), Фелипе Мора («Универсидад де Чили»), Йерко Лейва («Универсидад де Чили»), Эстебан Суазо («Коло-Коло») Леонардо Валенсия («Палестино»), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика);
Нападающие Эдуардо Варгас («УАНЛ Тигрес», Мексика), Николас Кастильо («УНАМ Пумас», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Сесар Пинарес («Унион»), Анжело Сагал («Хуачипато»).
Сборная Чили на Кубке конфедераций сыграет в одной группе с командами Германии, Камеруна и Австралии.