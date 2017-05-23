Суботич может перейти в «Гамбург»

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич может пополнить ряды «Гамбурга». Об том сообщил агент сербского футболиста Фриедер Гамм.
«Естественно, «Гамбург» — интересный вариант. Суботич очень высокого мнения о главном тренере этой команды Маркусе Гисдоле», — приводит слова Гамма интернет-издание Sportal.
«Гамбург» по итогам последнего сезона сумел заработать 38 очков, занять 14-е место в турнирной таблице и сохранить прописку в Бундеслиге. Сам Суботич защищал цвета «Кёльна» на правах аренды, и в «Боруссии» на него не рассчитывают. Действующий контракт игрока с дортмундцами в силе до лета 2018 года.