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Суботич может перейти в «Гамбург»

23 мая 2017, вторник. 11:53. Футбол

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич может пополнить ряды «Гамбурга». Об том сообщил агент сербского футболиста Фриедер Гамм.

«Естественно, «Гамбург» — интересный вариант. Суботич очень высокого мнения о главном тренере этой команды Маркусе Гисдоле», — приводит слова Гамма интернет-издание Sportal.

«Гамбург» по итогам последнего сезона сумел заработать 38 очков, занять 14-е место в турнирной таблице и сохранить прописку в Бундеслиге. Сам Суботич защищал цвета «Кёльна» на правах аренды, и в «Боруссии» на него не рассчитывают. Действующий контракт игрока с дортмундцами в силе до лета 2018 года.

Источник: Sportal.de Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Гамбург Невен Суботич Трансферы
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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