«Тяньцзинь Цюаньцзянь» последние 6 месяцев не вёл переговоры с Костой

Руководство «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступило с заявлением по поводу слухов о возможном переходе нападающего «Челси» Диего Косты. Выяснилось, что последние шесть месяцев представители китайского клуба не вели переговоры с испанским форвардом.
«Во-первых, за последние шесть месяцев клуб не вёл никаких переговоров о переходе Диего Косты. Во-вторых, у клуба есть разумная политика в плане трансферов, и мы не участвуем в нездоровой конкуренции и не собираемся переплачивать. Клуб нацелен на обучение собственных футболистов для будущего китайского футбола», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что Диего Коста подписал предварительный контракт, но сам игрок информацию опроверг.