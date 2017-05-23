Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» последние 6 месяцев не вёл переговоры с Костой

23 мая 2017, вторник. 13:09. Футбол

Руководство «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступило с заявлением по поводу слухов о возможном переходе нападающего «Челси» Диего Косты. Выяснилось, что последние шесть месяцев представители китайского клуба не вели переговоры с испанским форвардом.

«Во-первых, за последние шесть месяцев клуб не вёл никаких переговоров о переходе Диего Косты. Во-вторых, у клуба есть разумная политика в плане трансферов, и мы не участвуем в нездоровой конкуренции и не собираемся переплачивать. Клуб нацелен на обучение собственных футболистов для будущего китайского футбола», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Диего Коста подписал предварительный контракт, но сам игрок информацию опроверг.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить форварду «Вердера» Крузе € 13 млн в год
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Челси Диего Коста Китайский футбол
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
13:47 Жена и дочери Гвардиолы были на стадионе в Манчестере, где произошёл теракт
13:45 В «Чите» рассказали, что клубу нужно сделать, чтобы получить право играть в ФНЛ
13:39 «Спартак» намерен увеличить зарплату Зе Луиша в два раза
13:37 «Ливерпуль» намерен потратить на покупку игроков более £ 100 млн
13:29 Пике: «Барса» победила «Реал» благодаря контролю мяча. «Ювентус» сыграет иначе
13:27 Дзюба: если Роналду приедет на «Крестовский», обалдеет от поля
13:09 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» последние 6 месяцев не вёл переговоры с Костой
13:08 Семак: «Спартак» и Каррера заслужили чемпионский титул, с чем я их и поздравляю
12:57 Вальверде подпишет контракт с «Барселоной» по схеме «2+1»
12:55 Дзюба: беспокоит колено, боюсь пропустить ЧМ-2018, если проблема усугубится
12:53 Шаронов: руководство «Рубина» пока ничего не говорит о моём будущем
12:50 Румменигге: руководство «Баварии» довольно работой Анчелотти
12:36 На финале Лиги Европы будут введены дополнительные меры безопасности
12:24 Президент УЕФА шокирован событиями в Манчестере
12:23 Полузащитник сборной Германии Зане пропустит Кубок конфедераций
12:18 Дзюба: я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него
12:18 Сборная Аргентины огласила окончательный состав на игры с Бразилией и Сингапуром
12:08 Дзюба: просто в этот год всё было сделано так, чтобы выиграл «Спартак»
12:00 Финал Лиги Европы вместе с «Чемпионатом»!
11:59 Панченко, Ионов и Чепчугов покинули ЦСКА
11:53 Суботич может перейти в «Гамбург»
11:52 «Балтика» заинтересована в продлении контракта с Черевченко
11:49 В течение 72 часов Дефо может стать игроком «Борнмута»
11:37 Глушаков прочитал стихотворение «Послушайте» в рамках проекта «Лирика футбола»
11:36 Агент: с «Байером» у Тухеля ничего нет, у него контракт с «Боруссией» Д
11:30 Зобнин подобрал смайлики к игрокам «Спартака» вместе с «Чемпионатом»
11:11 Парфёнов и его тренерский штаб остаются в «Тосно» в Премьер-Лиге
11:08 В «Лужниках» появится зеркальная станция канатной дороги с подсветкой
10:50 Семак зимой пройдёт стажировку в «Манчестер Сити»
10:44 УЕФА выразил соболезнования жертвам взрыва на «Манчестер Арене»
10:43 «Атлетико» предложит Коке продление контракта на 5-6 лет
10:41 «Интер» предложил Спаллетти трёхлетний контракт с окладом € 4 млн в год
10:28 «Уотфорд» вместо Слуцкого может пригласить Шмидта
10:28 Задержан экс-президент «Барселоны» Росель по подозрению в отмывании денег
10:25 Сабо: теперь клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами
10:13 Защитник «Селтика» Тирни отказался переходить в «Арсенал»
10:04 Ребров: такую заботу и чистоту, как на базе в Тарасовке, не везде встретишь
10:00 Вратарь «Спартака-Нальчик» отправится с ЦСКА на сбор в Австрию
09:49 Источник: Вальверде начал планировать состав «Барселоны» на следующий сезон
09:42 «Эспаньол» выкупит у «Милана» права на Диего Лопеса
09:37 «Барселона» готова продать Алейкса Видаля за € 10 млн
09:34 Карадениз приступил к обучению на тренерскую лицензию категории А
09:34 Касильяс может перейти в «Ливерпуль»
09:24 Агент: Кононов – сейчас один из лучших тренеров на постсоветском пространстве
09:10 Зобнин: свою игру за «Динамо» против «Спартака» в 2013 году забуду нескоро
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший вратарь сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017