В «Чите» рассказали, что клубу нужно сделать, чтобы получить право играть в ФНЛ

Руководство ФК «Чита» выступило с заявлением по поводу новости о досрочном отказе от участия в ФНЛ в сезоне-2017/18. Подопечные Константина Дзуцева заняли первое место в ПФЛ зона «Восток» и получили право выступать в первом дивизионе. Ранее появилась информация, что место «Читы» может занять «Луч-Энергия».
«Уважаемые болельщики, многих обеспокоила появившаяся накануне на сайте Футбольной национальной лиги информация о том, что футбольный клуб «Чита» «вовсе не стал проходить обязательную процедуру лицензирования для участия в первенстве». С целью внести ясность в сложившуюся ситуацию, сообщаем, что ни о каком досрочном отказе «Читы» от участия в чемпионате ФНЛ речь в настоящее время идти не может. До окончания текущего сезона забайкальской команде предстоит сыграть ещё три матча, и лишь после этого исполком РФС назначит срок для прохождения клубом процедуры лицензирования.
Итоги соревнований ПФЛ будут подведены 8 июня 2017 года на общей конференции Профессиональной футбольной лиги. Только после утверждения итогов первенства ФК «Чита», занявший первое место в зоне «Восток», официально получит право на участие в чемпионате ФНЛ. И только после этого на собрании исполкома РФС будут установлены крайние сроки, в которые клубу предстоит пройти лицензирование. Вероятнее всего, это будут 10-е или даже 20-е числа июня.
В настоящее время руководство футбольного клуба, а также руководство Забайкальского края и спонсоры делают всё возможное, чтобы не лишать болельщиков радости видеть свою команду в ФНЛ. Как показал матч с «Рубином», футбол в Чите очень популярен. Говорить о том, увенчаются ли эти усилия успехом, пока рано. Остаётся целый ряд нерешённых вопросов, в том числе связанных с лицензированием. Требуются финансовые гарантии с чётко обозначенным графиком будущих платежей от спонсоров. Необходимы существенные вложения в инфраструктуру. В том числе следует произвести ремонт трибун стадиона, увеличение мощности освещения, установить системы полива и подогрева поля, восстановить газон и так далее. Есть и другие финансовые и нефинансовые критерии, которым клуб должен соответствовать для успешного прохождения лицензирования. Мы рассчитываем, что окончательная определённость в вопросе повышения ФК «Чита» в классе будет достигнута в ближайшее время», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.
Впереди у забайкальской команды три заключительных матча этого сезона. 24 мая ФК «Чита» сыграет в Иркутске с местным «Зенитом», 31 мая забайкальцы будут принимать «Смену» из Комсомольска-на-Амуре, а 3 июня, также на своём поле, завершат чемпионат матчем с «Сахалином».