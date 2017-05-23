УЕФА выразил соболезнования жертвам взрыва на «Манчестер Арене»

Союз европейских футбольных ассоциаций выразил соболезнования жертвам взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в Манчестере, который прогремел после окончания концерта певицы Арианы Гранде. Не менее 19 человек погибли и ещё около 50 пострадали.
«УЕФА глубоко потрясён вчерашней атакой в Манчестере. Мы соболезнуем жертвам и их семьям», — говорится в официальном «твиттере» УЕФА.
Взрыв произошёл в фойе стадиона, в зоне продажи билетов. «Манчестер Арена» вмещает до 21 тыс. человек. Здесь проводятся различные спортивные соревнования и культурные мероприятия.
В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли как минимум 19 человек