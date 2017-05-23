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Каррера: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали «Спартаку»

23 мая 2017, вторник. 14:16. Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, сколько новых игроков может появиться в команде летом, а также высказал мнение по поводу судейства в России в прошлом сезоне.

«Не хотелось бы рассказывать о наших трансферных планах, это всё-таки внутреннее дело клуба. Конечно, у нас есть определённые планы и мысли по этому поводу, не исключаю, что могут появиться 3-4 новых игрока. В следующем сезоне нам играть на три фронта — чемпионат страны, Кубок России и Лига чемпионов. Объективно нужно иметь более глубокий состав, чем сегодня.

По состоянию на сегодняшний день Квинси Промес остаётся игроком «Спартака». И я надеюсь, что он им останется и к тому моменту, когда мы стартуем в Лиге чемпионов. Квинси хочет играть в Лиге чемпионов за «Спартак», а «Спартак» хочет видеть Квинси в своём составе, так что наши желания совпадают!

По поводу судейства я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде", — цитирует Карреру ТАСС.

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Массимо Каррера Футбольное судейство
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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