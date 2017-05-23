Павлюченко: ухожу из «Урала», возвращаюсь в Москву

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым сообщил, что покидает клуб из Екатеринбурга.
«Я ухожу из „Урала“, принял такое решение. Теперь возвращаюсь в Москву. Где продолжу карьеру? Пока ничего сказать не могу», — сказал Павлюченко.
Контракт 35-летнего Павлюченко с клубом из Екатеринбурга истекает в конце июня.
В апреле президент «Урала» Григорий Иванов заявил о договорённости с Павлюченко по поводу продления контракта.
Павлюченко перешёл в «Урал» в июне 2016 года. В 21 (16 в стартовом составе) матче РФПЛ форвард забил четыре мяча.
«Урал» продлит контракт с Павлюченко