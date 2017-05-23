«Эспаньол» выкупил у «Милана» трансфер голкипера Диего Лопеса

«Эспаньол» на своём официальном сайте подтвердил приобретение у «Милана» голкипера Диего Лопеса, который выступал за каталонский клуб на правах аренды в сезоне-2016/17.
Контракт 35-летнего испанского вратаря с «Эспаньолом» рассчитан до 30 июня 2020 года, а сумма отступных составляет € 50 млн.
В нынешнем сезоне Диего Лопес провёл 35 матчей в испанском чемпионате и пропустил 38 мячей.
В «Эспаньол» экс-вратарь «Реала» перебрался прошлым летом, проиграв конкуренцию за место в составе «Милана» Джанлуиджи Доннаруме.
«Эспаньол» выкупит у «Милана» права на Диего Лопеса