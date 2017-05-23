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Инфантино: стадион в Краснодаре – пример того, что представляет собой Россия

23 мая 2017, вторник. 17:33. Футбол

Глава ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями от нового стадиона в Краснодаре, а также пригласил всех в Россию на чемпионат мира и Кубок конфедераций.

«Прежде всего позвольте поблагодарить вас за то, что пригласили меня осмотреть этот стадион. Мне кажется, что это прекрасный пример, один из примеров того, что собой представляет Россия, что она такое и что она делает. Здесь, в Краснодаре, мы сегодня видели самые современные объекты для развития футбола: не только этот прекрасный стадион, но и вся территория, школа, где дети могут учиться, спортивные сооружения. Здесь комбинируются образование и спорт. И это только один из многих примеров, наличествующих в России, который был возведён благодаря подготовке к чемпионату мира. И очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола – не только для самой России, но и для всего мира.

Я всегда был убеждён, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас у нас перед глазами конкретные факты. Так что если у кого-то и были хоть какие-то сомнения, то теперь налицо результат. В качестве президента ФИФА, но, что намного важнее, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать сюда, в Россию, на Кубок конфедераций и на чемпионат мира и открыть для себя эту прекрасную страну. Хотел бы поблагодарить вас и весь российский народ за то, что вы делаете для нас, для футбола, для всех, кто любит футбол. Я весьма впечатлён и далее буду впечатлён. Конечно, есть ещё работа, которую предстоит сделать, но мы эту работу выполняем совместно с вами. Как в футболе, мы настоящая команда, и мы делаем это для всего мира», — цитирует Инфантино официальный сайт президента России.

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Источник: Официальный сайт президента России Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Владимир Путин Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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