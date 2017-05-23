Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Глушаков: Эберт жил с другом? Может, они пиво вместе пили

23 мая 2017, вторник. 17:50. Футбол

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову ответил на вопрос о том, были ли в команде футболисты, которых он не понял.

«Некорректно говорить о тех, кто ушёл. Но они были. С ними быстро расставались. Сами поймёте, кто это, не могу называть вслух.

Не угорали ли над тем, что Патрик Эберт жил в Москве с другом? Мы особо не знали этого. Может, ещё кто-то с другом живёт. Ну не пойман – не вор. Кто его знает, друзья — и друзья. Ходили, может, пиво пили… Хорош его душить – а то прочитает ещё где-нибудь», — сказал Глушаков.

Интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть в YouTube.

«Надо знать меня, чтобы убедиться, что я не идиот». Патрик дня
Патрик Эберт родился в День святого Патрика и всю свою карьеру соответствовал буйной атмосфере этого праздника.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Денис Глушаков Патрик Эберт
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
17:59 «Аякс» показал, в какой форме сыграет в финале Лиги Европы с «МЮ»
17:59 «МЮ» начал тренировку перед финальным матчем ЛЕ с минуты молчания
17:56 Моуринью выступил с заявлением по поводу теракта в Манчестере
17:50 Глушаков: Эберт жил с другом? Может, они пиво вместе пили
17:43 Буффон назвал себя одной из любимых жертв Тотти
17:36 Оздоев: по окончании аренды в «Тереке» я возвращаюсь в «Рубин»
17:33 Инфантино: стадион в Краснодаре – пример того, что представляет собой Россия
17:20 «Эспаньол» выкупил у «Милана» трансфер голкипера Диего Лопеса
17:19 Гризманн: я готов уйти из «Атлетико»
17:19 Павлюченко: ухожу из «Урала», возвращаюсь в Москву
17:13 Дольберг: у «МЮ» много звёзд, но порой команда не показывала лучшего футбола
17:09 Глушаков: в какие-то моменты уже прикалывались над реакцией «Зенита» о судьях
17:06 Каррера не знал о номинации на лучшего тренера и не был приглашён на вечер РФПЛ
17:00 Где живёт лучший футболист года Денис Глушаков. Фоторепортаж
16:54 «Динамо» планирует расстаться с защитником Темниковым
16:34 Полиция провела обыски в офисе «ПСЖ», а также домах Ди Марии и Пасторе
16:22 Путин пообещал президенту ФИФА полную готовность к КК-2017 и ЧМ-2018
16:22 «Арсенал» оценивает ущерб от выбежавших болельщиков в 1 млн рублей
16:12 Галицкий показал Путину и Инфантино академию «Краснодара»
16:09 Поле «Арсенала» пришлось раскопать, чтобы убрать последствия пролившегося тосола
16:02 Глушаков: готов подписать контракт со «Спартаком» на пять лет
16:00 Сборная Англии на ЧМ U-20 забила нелепый автогол ударом с середины поля
15:50 Полиция Манчестера задержала подозреваемого в теракте на «Манчестер Арене»
15:35 «Спартак» расстанется с врачом Лю Хуншэном, работавшим в клубе с 2004 года
15:23 Экс-форвард «Ливерпуля» Кьюэлл возглавил команду второй английской лиги
15:19 «Челси» продлил контракт с голкипером Эдуарду
15:13 Газизов: мне кажется, В. Быстров не подходит под концепцию «Уфы»
15:06 Мануэл Фернандеш: футбол нельзя назвать в России спортом номер один
15:00 Леонов: на «Казань Арене» можем идентифицировать каждого зрителя, это ноу-хау
14:56 Глушаков: Ургант – топовый чудак. Федун сказал, что самогон вообще супер
14:36 Годзюр, Грозав, Пирис и Лебеденко покинули «Терек»
14:32 «МЮ» отменил пресс-конференцию Моуринью из-за событий в Манчестере
14:16 Каррера: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали «Спартаку»
14:11 Халк может заменить Алексиса в «Арсенале»
14:11 Пильгуй: «Спартак» стал чемпионом благодаря значительному вкладу Реброва
14:09 Пепе надеется продлить контракт с «Реалом»
14:08 Ломбертс: люди в России патриоты, в Бельгии совсем иначе, там на всё жалуются
13:47 Жена и дочери Гвардиолы были на стадионе в Манчестере, где произошёл теракт
13:45 В «Чите» рассказали, что клубу нужно сделать, чтобы получить право играть в ФНЛ
13:39 «Спартак» намерен увеличить зарплату Зе Луиша в два раза
13:37 «Ливерпуль» намерен потратить на покупку игроков более £ 100 млн
13:29 Пике: «Барса» победила «Реал» благодаря контролю мяча. «Ювентус» сыграет иначе
13:27 Дзюба: если Роналду приедет на «Крестовский», обалдеет от поля
13:09 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» последние 6 месяцев не вёл переговоры с Костой
13:08 Семак: «Спартак» и Каррера заслужили чемпионский титул, с чем я их и поздравляю
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший вратарь сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017