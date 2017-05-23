Глушаков: Эберт жил с другом? Может, они пиво вместе пили

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову ответил на вопрос о том, были ли в команде футболисты, которых он не понял.
«Некорректно говорить о тех, кто ушёл. Но они были. С ними быстро расставались. Сами поймёте, кто это, не могу называть вслух.
Не угорали ли над тем, что Патрик Эберт жил в Москве с другом? Мы особо не знали этого. Может, ещё кто-то с другом живёт. Ну не пойман – не вор. Кто его знает, друзья — и друзья. Ходили, может, пиво пили… Хорош его душить – а то прочитает ещё где-нибудь», — сказал Глушаков.
Интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть в YouTube.