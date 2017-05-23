Милевский: Луческу думал, в РФПЛ будет как на Украине, где ему помогали судьи

Нападающий «Тосно» Артём Милевский высказал мнение о работе главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
«Луческу думал, что здесь будет как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы, когда Янукович — президент страны. Всем понятно, что „Шахтёр“ становился чемпионом ещё как. Судьи в матчах с „Шахтёром“ чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут „Спартак“, „Локомотив“, ЦСКА, „Ростов“, который не пропускал 10 матчей, тяжёлые выезды в Пермь, неуступчивые „Крылья“.
В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Мирчи в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные — поедет в «Галатасарай» работать спортивным директором", — заявил Милевский в интервью FootballHub.