Валуев: футбол – вид спорта не для России. Дальше двора не выберемся

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA, депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал мнение о российском футболе.
«Сразу скажу, этот вид спорта не для нашей страны. В том, что это спорт номер один, сомнений быть не может. Но нынешние реалии российского футбола говорят о том, что дальше своего двора мы не выберемся.
Я всегда желаю победы питерскому «Зениту». Хотя ко всем спортсменам отношусь с большим уважением. По большому счёту «Спартак» это или «Динамо» — не важно, названия для меня не имеют значения. Я к спортсменам отношусь замечательно, но фанатские темы не для меня. К ультрас я себя не отношу.
Про «Спартак» скажу следующее: То, что они стали чемпионами, – не повод почивать на лаврах. Если «Спартак» станет чемпионом и в следующем сезоне, тогда это будет серьёзно. Это уже будет тенденция", — подчеркнул боксёр-профессионал в интервью изданию «Советский спорт».